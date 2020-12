Migros Bank erwartet BIP-Wachstum von rund 3 Prozent im nächsten Jahr

Die grossen Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen dürften den Schweizer Konjunkturmotor wieder kräftig anspringen lassen. "In unserem Basisszenario erwarten wir, dass die anstehende Impfkampagne ohne grössere Rückschläge durchgeführt werden kann", sagt Chefökonom Christoph Sax in einer Mitteilung der Bank vom Donnerstag.

Das erste Quartal 2021 dürfte allerdings noch harzig verlaufen. Die Einschränkungen zur Bekämpfung der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen verzögerten den Aufschwung. Bereits im zweiten Jahresviertel sollte die Erholung dann aber an Dynamik gewinnen. Das Virus lasse sich in der wärmeren Jahreszeit besser unter Kontrolle halten, glaubt Sax. Laufe die Impfkampagne weltweit einigermassen gleichmässig an, sei die Wahrscheinlichkeit jedenfalls gross, dass der Aufschwung gegen Mitte Jahr synchron einsetze.

uh/kw

(AWP)