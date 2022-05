Moskau will Schema für Gaszahlungen auch bei Schuldentilgung anwenden

Die Regierung in Moskau will ihre Auslandsschulden gegenüber den Besitzern von Staatsanleihen nur zurückzahlen, wenn diese ein Konto bei einer russischen Staatsbank eröffnen. Eine ähnliche Regelung hatte sie Ende März bereits für die Zahlung russischer Gaslieferungen verhängt. "Wie laufen die Rubelzahlungen für Gas ab: Uns werden Devisen überwiesen und hier werden sie auf Anweisung in Rubel getauscht und so verrechnet. Der Verrechnungsmechanismus für Eurobonds funktioniert genauso, nur in umgekehrter Richtung", erläuterte Russlands Finanzminister Anton Siluanow das geplante Schema am Montag in der Tageszeitung "Wedomosti". Die Regelung soll den drohenden technischen Bankrott Russlands abwenden.