Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel firmiert künftig unter dem Namen Kiel Institut für Weltwirtschaft. Eine entsprechende Namensänderung wurde in der Satzung des Instituts verankert und tritt nun in Kraft. "Kiel weckt Assoziationen mit Weitsicht, Klarheit und internationaler maritimer Vernetzung, die im Einklang mit der Identität des Instituts stehen", sagte Vizepräsident Stefan Kooths am Mittwoch.