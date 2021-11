Neuseeland stemmt sich mit Zinsanhebung gegen Inflation

Die Zentralbank Neuseelands ergreift zusätzliche Schritte zur Eindämmung der hohen Inflation. Der Leitzins werde um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Wellington mit. Es ist die zweite Anhebung in Folge, sie wurde von vielen Analysten erwartet.