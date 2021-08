Neuseelands Notenbank lässt Leitzins wegen Lockdown vorerst unverändert

Die Notenbank von Neuseeland hat den Leitzins wegen eines landesweiten Lockdowns nicht wie von Analysten erwartet angehoben. Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,25 Prozent, teilte die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) am Mittwoch in Wellington mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einer Anhebung auf 0,50 Prozent gerechnet. Allerdings liessen die Notenbanker in ihrer Stellungnahme keinen Zweifel daran, dass die Zinserhöhung bald erfolgen werde.