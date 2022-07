Nordkoreas Wirtschaft 2021 laut Seoul leicht geschrumpft

Die Wirtschaft des streng abgeschotteten Nordkoreas ist 2021 nach Schätzungen aus Südkorea das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Nach einem Rückgang um 4,5 Prozent im Jahr 2020 fiel demnach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes aber nur noch um 0,1 Prozent. Das geht aus einem am Mittwoch in Seoul veröffentlichten Bericht der Zentralbank hervor.