Norwegens Notenbank erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent

Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die norwegische Notenbank ihren Leitzins wie erwartet stark erhöht. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo mitteilte. Ökonomen hatten damit gerechnet. Es ist die fünfte Zinserhöhung seit Beginn der Pandemie und der zweite deutliche Zinsschritt in Folge. In der Pandemie wurde der Leitzins im Mai 2020 auf Null gesenkt.