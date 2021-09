Papst hält Korruption bei Immobiliendeal des Vatikans für möglich

Im Prozess um Millionenverluste des Vatikans bei einem Immobiliendeal hält Papst Franziskus eine Verurteilung der Angeklagten, darunter Kardinal Giovanni Angelo Becciu, für möglich. "Sie haben das Wort Korruption benutzt und in diesem Fall sieht es offensichtlich, zumindest auf den ersten Blick, danach aus", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Carlos Herrera vom spanischen Radiosender Cope. Er hoffe zwar von ganzem Herzen, dass Becciu sich als unschuldig erweisen werde, aber das sei eben nur eine von Zuneigung bestimmte Unschuldsvermutung, fügte Franziskus hinzu.