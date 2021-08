Pensionskassen erzielen auch im Juli positive Anlagerendite

Allerdings war die Bandbreite der Performance der Pensionskassen wegen der Marktturbulenzen hoch, so die UBS. So lieferte eine grosse Pensionskasse mit mehr als 1 Milliarde aller verwalteten Vermögen das beste Ergebnis (1,7 Prozent) während eine kleine Pensionskasse das schlechteste Ergebnis einfuhr (-0,88 Prozent).

Im Juli sorgten zum einen erneute Ängste um steigende Corona-Fallzahlen und neue Virusvarianten für Unruhe an den Finanzmärkten, erinnert die UBS. Höhere Inflationszahlen in den USA liessen zudem einige Investoren vermuten, dass die US-Zentralbank die Zinsen schneller als bislang angekündigt anheben und damit auch das Wachstum drosseln könnte. Allerdings gab es auch positive Nachrichten - nicht zuletzt mit den relativ starken Unternehmensergebnissen.

Bei den Anlageklassen zeigten Schweizer Aktien mit 1,74 Prozent die beste Performance, Franken-Anleihen rentierten mit 1,01 Prozent. Auch Immobilien - die mehrheitlich in der Schweiz zu finden sein dürften - lagen mit 0,25 Prozent knapp im Plus.

Anlagen im Ausland und in Fremdwährungen hingegen notierten im Juli negativ, was die UBS-Ökonomen teilweise auf den erstarkenden Franken zurückführen. Globale Aktien zogen die Performance mit -1,68 Prozent am stärksten nach unten, aber auch Fremdwährungsanleihen schlossen mit -0,44 Prozent leicht negativ.

Das Sample der UBS umfasst etwa 70 Pensionskassen.

