Pensionskassen im Januar mit leicht negativer Anlageperformance

Die drei nach Grösse aufgeteilten Gruppen haben dabei exakt gleich abgeschnitten, schreibt die UBS am Mittwoch. Sowohl die Gruppe der Institute mit Vermögen von weniger als 300 Millionen Franken, die mittleren Vorsorgewerke (300 Mio bis 1 Mrd) als auch die grossen Pensionskassen erzielten im Sample der UBS durchschnittliche Renditen von -0,19 Prozent.

Bei den einzelnen Kassen erstreckt sich die Performance-Bandbreite im Januar von +0,40 bis -0,86 Prozent. Seit Messbeginn 2006 liege die von den Kassen an den Finanzmärkten erzielte Rendite nun bei knapp 64 Prozent, schreibt die UBS.

Turbulenter Januar

Der Januar war ein ziemlich turbulenter Börsenmonat. Stellenweise seien die Aktienmärkte beinahe mit 4 Prozent im Plus gewesen, ehe dies gegen Monatsende egalisiert worden sei, so die UBS. Schweizer Aktien trugen in der UBS-Berechnung -0,88 Prozent zur Performance bei, internationale Titel dagegen +0,85 Prozent.

Derweil stiegen die Zinsen leicht an, was den Anleihen in Schweizer Franken (-0,22%) und in Fremdwährungen (-0,33%) negative Renditen bescherte. Auch bei Schweizer Immobilien (-0,18%) resultierte ein Minus, wogegen alternative Anlagen wie Hedge Funds (+0,97%) und Private Equity/Infrastruktur (+1,60%) den Monat positiv abgeschlossen haben.

mk/tt

(AWP)