Pensionskassen mit negativer Performance im November

Nachdem die Aktienmärkte zu Monatsbeginn noch auf Allzeithöchstwerte geklettert waren, habe die Stimmung an den Börsen mit Blick auf erneut aufgekeimte Zinssorgen, den weiter steigenden Corona-Fallzahlen und insbesondere mit Bekanntwerden der Virus-Variante Omikron gedreht, schreibt die UBS am Freitag in einer Mitteilung. Nach elf Monaten verblieb eine Rendite von +6,55 Prozent - nach +6,72 Prozent nach den ersten zehn Monaten.

Der Abstand der Pensionskasse mit der besten (+0,53%) und jener mit der schlechtesten Performance (-1,09%) fiel im November mit 1,62 Prozentpunkten gering aus. Und nach Grösse aufgeschlüsselt schnitten die kleinsten Institute mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken (-0,39%) am schlechtesten ab. Die mittelgrossen Institute (300 Mio. - 1 Mrd.) erreichten -0,23 Prozent und die grossen (über 1 Mrd.) -0,14 Prozent.

Im November drückte im Sample der UBS die Anlagekategorie "Aktien weltweit" mit -1,75 Prozent am stärksten auf die Performance der Pensionskassen, während "Aktien Schweiz" den Monat mit -0,66 Prozent abschlossen. Die restlichen Kategorien lagen alle im Plus: Immobilien mit 0,23 Prozent, Fremdwährungsanleihen mit 0,31 Prozent, Hedgefonds mit 1,00 Prozent, Frankenanleihen mit 1,29 Prozent und Private Equity und Infrastruktur gar mit 1,55 Prozent.

mk/ys

(AWP)