Polens Wirtschaftskraft schrumpft zu Jahresbeginn um fast ein Prozent

Die Wirtschaftsleistung in Polen ist zu Jahresbeginn in der Corona-Krise um knapp ein Prozent geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent, wie die Statistikbehörde GUS am Montag in Warschau nach Schätzungen mitteilte.