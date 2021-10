Powell sieht Fed in der Spur zum Herunterfahren ihrer Anleihekäufe

Die USA-Notenbank kann laut Fed-Chef Jerome Powell bald damit beginnen, ihre Anleihenkäufe herunterzufahren. Die Fed sei "in der Spur" dafür, sagte er am Freitag bei einem Online-Auftritt. Zugleich erteilte er Zinsfantasien eine Absage: Es sei zwar an der Zeit, die Anleihenkäufe zu verringern, aber nicht die Zinsen zu erhöhen. Dies wäre verfrüht, betonte er.