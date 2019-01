Powell: US-Notenbank ist bereit die Geldpolitik rasch anzupassen

(Ausführliche Fassung) - Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat ein flexibles Vorgehen bei der Geldpolitik signalisiert, falls sich die Konjunktur abschwächen sollte. "Wir sind bereit, die Geldpolitik rasch und flexibel anzupassen", sagte Powell am Freitag in einer Expertenrunde mit seinen Vorgängern Janet Yellen und Ben Bernanke in Atlanta. "Angesichts der verhaltenen Inflationswerte, die wir gesehen haben, werden wir geduldig sein und beobachten, wie sich die Wirtschaft entwickelt."