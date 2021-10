Preise für Wohneigentum im dritten Quartal weiter gestiegen

Konkret legte der "SWX IAZI Private Real Estate Price Index" für privates Wohneigentum in der Periode von Juli bis September 2021 um 1,2 Prozent zu, dies nach plus 1,7 Prozent im Quartal davor, wie das Immobilienberatungsunternehmen IAZI am Dienstag mitteilte. Auf Jahresbasis beträgt das Preiswachstum damit 5,5 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal noch bei 4,6 Prozent gelegen hatte.

"Bei der Preisentwicklung für Wohneigentum geht es mit Volldampf weiter. Besonders in Krisenzeiten bleiben Immobilien sehr begehrte Anlageobjekte", sagte Donato Scognamiglio, CEO der IAZI AG, in der Mitteilung. Wer hingegen in Finanztitel investiert gewesen sei, habe wohl in diesen Monaten Verluste hinnehmen müssen.

Während im zweiten Quartal Einfamilienhäuser preislich etwas stärker zulegten als Eigentumswohnungen, war es im dritten Quartal umgekehrt. So verzeichneten letztere im dritten Quartal einen Preisschub von 1,3 Prozent (VQ 1,3%), während Einfamilienhäuser "lediglich" 1,1% (VQ 2,2%) teurer wurden.

Auf Jahresbasis wiederum liegen Einfamilienhäuser weiter vorne, mit einem Preiswachstum von 5,8 Prozent gegenüber 5,1 Prozent bei den Eigentumswohnungen. Bei den Einfamilienhäusern ist es laut IAZI das höchste Jahreswachstum seit Anfang 2013, bei den Eigentumswohnungen seit Anfang 2014.

uh/tv

(AWP)