Preisschock gefährdet Erholung der deutschen Wirtschaft

Auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sieht wegen des Ukraine-Konflikts die Erholung der deutschen Wirtschaft gefährdet. Der Angriff Russlands habe die "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa drastisch verschlechtert", hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose des Instituts.