Probleme bei Lieferketten bremsen Erholung der britischen Konjunktur

(Ausführliche Fassung) - Die britische Wirtschaft hat ihre Erholung vom Corona-Einbruch fortgesetzt, Probleme mit Lieferketten haben das Wachstum aber deutlich verlangsamt. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 1,3 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer Schätzung mitteilte. Das Wachstum folgt auf ein besonders starkes zweites Quartal, in dem die Wirtschaft um 5,5 Prozent gewachsen war.