Ratsmitglied: EZB könnte Anleihekaufprogramm APP im Herbst auslaufen lassen

Die Europäische Zentralbank könnte ihr weitreichendes Anleihekaufprogramm angesichts der hohen Inflation bereits in diesem Herbst auslaufen lassen. Ein Ende der allgemeinen Anleihekäufe unter dem Programm mit dem Namen APP über den Oktober hinaus offen zu lassen, binde die Hände der Notenbank zu lange, sagte das französische Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau am Dienstag in einer online übertragenen Rede bei einer Veranstaltung der britischen Universität London School of Economics. Villeroy hatte sich jüngst bereits dahingehend geäussert, dass die EZB flexibel und anlassbezogen handeln werde.