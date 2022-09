Ricardo Reis erhält Carl-Menger-Preis des Vereins für Socialpolitik

Ricardo Reis gehöre zu den angesehensten Makroökonomen Europas, heisst es in einer Mitteilung der Schweizer Nationalbank (SNB) vom Dienstag. Seine Forschungsarbeiten zum Verständnis von Preisrigiditäten, zur Inflationsdynamik und zur Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen seien wegweisend. Reis ist an der London School of Economics tätig. Er ist Mitherausgeber zahlreicher renommierter Fachjournale sowie akademischer Berater zahlreicher Zentralbanken und Institutionen.

Der Carl-Menger-Preis ist nach dem österreichischen Ökonomen und Mitbegründer der Österreichischen Schule benannt. Er wird von der Deutschen Bundesbank, der Oesterreichischen Nationalbank sowie der Schweizerischen Nationalbank gemeinsam gestiftet.

