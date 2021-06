Die russische Notenbank will sich mit weiteren Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation im Land stemmen. Die Teuerung habe sich deutlich beschleunigt, sagte Notenbankchefin Elwira Nabiullina am Montag während eines Fernsehinterviews. Daher seien weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten wohl notwendig. Nabiullina nannte eine Spanne von 0,25 bis 1,0 Prozentpunkte, um die der Leitzins steigen könne.