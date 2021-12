Schweizer Angebotsmieten steigen gemäss Homegate auch im November

Im Berichtsmonat legte der qualitätsbereinigte Mietindex gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 116,1 Punkte zu, wie Homegate am Donnerstag mitteilte. Damit erreicht der Mietindex für die Schweiz einen neuen Höchstwert seit Beginn der Erhebung Anfang 2009. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat ergibt sich eine Mietsteigerung von 0,96 Prozent.

In den meisten Kantonen erhöhten sich im November die Angebotsmieten, wobei teilweise grössere Unterschiede zu verzeichnen waren. Überdurchschnittlich stark legten die Mieten im Monatsvergleich in den Kantonen Zug, Schwyz und Graubünden zu. Rückläufig waren sie dagegen in den beiden Kantonen Nidwalden und Neuenburg.

Bei den Städten fällt besonders die Entwicklung in Zürich und Genf mit einem starken Rückgang der Angebotsmieten auf. Am stärksten zugelegt haben sie dagegen in Lausanne und Luzern.

Der Homegate-Angebotsmietindex misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.

sig/uh

(AWP)