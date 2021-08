Schweizer Fondsmarkt legt im ersten Semester deutlich zu

Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland erreichten die Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds per Ende Juni insgesamt knapp 1'470 Milliarden Franken. Gegenüber Ende 2020 entspricht dies einer Zunahme um 138 Milliarden oder gut 10 Prozent, wie die Organisation am Montag mitteilte.

Nach einer kleinen Delle gleich zu Jahresbeginn hätten die relevanten Aktienmärkte fast ausnahmslos monatliche Zuwachsraten bis im Juni ausgewiesen, dies vor allem dank der expansiven Fiskal- und Geldpolitik der Regierungen und Notenbanken.

So sei die Volumenzunahme des Fondsmarktes vor allem auf die Performance der Aktien zurückzuführen. Die Investoren platzierten aber auch Neugelder in der Höhe von rund 30 Milliarden, was laut Verband deren Zuversicht und Risikofreude dokumentiert und zu Zuflüssen bei Obligationen-, Aktien- und Anlagestrategiefonds führte. Abgezogen wurden hingegen Gelder aus Geldmarktfonds und Rohstofffonds.

cf/tv

(AWP)