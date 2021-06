Schweizer Fondsmarkt wächst im Mai weiter

Insgesamt kletterten die Anlagen am Fondsmarkt um 0,8 Prozent auf 1436 Milliarden Franken, wie aus der von der Swiss Fund Data AG und Morningstar am Dienstag veröffentlichten Statistik hervorgeht. Das sind 11,2 Milliarden Franken mehr als im April.

Dabei seien im Mai erneut mehr Mittel in Fonds investiert als aus diesen abgezogen worden, schreibt die Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland in der Mitteilung. Die Neugeldzuflüsse beliefen sich netto auf 5,7 Milliarden Franken und lagen damit etwas über den Zuflüssen im April.

Mit Abstand am meisten Neugelder flossen im Mai den Angaben zufolge in die Obligationenfonds (2,7 Mrd) und in Anlagestrategiefonds (2,1 Mrd). Gelder abgezogen wurden einzig aus Fonds zu Alternativen Anlagen (-78 Mio).

Nach wie vor am beliebtesten sind Aktienfonds. Sie besetzen 46,5 Prozent der Fondsvermögen, während im Mai knapp 30 Prozent in Obligationenfonds investiert waren, rund 11 Prozent in Anlagestrategiefonds und 7,4 Prozent in Geldmarktfonds. Im Vergleich mit April hat es somit kaum Veränderungen gegeben.

(in Mio Franken) Volumen Volumen Netto- Fondskategorie Mai 2021 April 2021 Mittelflüsse Total Markt Schweiz 1'435'862 1'424'702 5'673,6 Aktienfonds 668'089 663'059 75,1 Obligationenfonds 423'674 421'442 2'771,0 Anlagestrategiefonds 153'303 150'137 2'104,1 Geldmarktfonds 105'599 106'692 775,4 Immobilienfonds 40'609 40'813 9,0 Rohstofffonds 32'594 30'857 16,1 Alternative Anlagen 8'779 8'825 -77,7 Andere 3'215 2'877 0,6

mk/tp

(AWP)