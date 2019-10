Schweizer Gebrauchtwagenmarkt weiterhin rückläufig

Das Geschäft mit Gebrauchtwagen in der Schweiz bleibt rückläufig. Per Ende September 2019 wurden das siebte Quartal in Folge weniger Occasionen verkauft als in den jeweiligen Vergleichsquartalen des Vorjahres, wie einer Mitteilung des Branchenspezialisten Eurotax vom Dienstag zu entnehmen ist.