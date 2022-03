Schweizer Konsumenten kaufen weniger in ausländischen Onlineshops

(Zusammenfassung) - Gute Nachricht für Schweizer Onlinehändler: Die Konsumenten in der Schweiz kaufen nicht mehr so gerne bei ausländischen Billig-Onlineportalen ein. Die Einkäufe bei Online-Shops wie Alibaba oder Wish haben im vergangenen Jahr nicht mehr zugenommen, jene bei Schweizer Anbietern wie Galaxus oder Microspot hingegen schon.