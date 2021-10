Schweizer Wirtschaft wird positiver wahrgenommen

Zu diesem Schluss kommt eine vom Basler Beratungsunternehmen Commslab erstellte Analyse zur Reputation der Schweizer Wirtschaft: "Zum vierten Mal in Folge verbessert sich die Reputation der Schweizer Wirtschaft in signifikanter Weise", heisst es in der am Freitag veröffentlichten Studie.

Der von Commslab ermittelte Stimmungsindikator "Swiss Economy Reputation Index" (SERX) stieg von Anfang Juli bis Ende September um 3,1 Punkte auf 101,5 Zähler. Anders als im Vorquartal gehe der Reputationsgewinn zu fast gleichen Teilen auf das Konto von Real- (+2,7 Punkte) und Finanzwirtschaft (+3,6). Seit Jahresbeginn stieg der Index von gut 90 auf über 100 Punkte und signalisiert damit die generell positive Reputation der Schweizer Wirtschaft.

"Während in der Finanzwirtschaft vor allem Erholungseffekte im Nachgang zu den jüngsten CS-Skandalen verfangen, sind die Reputationsgewinne der Realwirtschaft mehrheitlich auf die positive Konjunkturentwicklung nach der Pandemie zurückzuführen", erklärt Commslab-Chef Daniel Künstle auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Hohe Gewinnmitnahmen

Insbesondere der Maschinensektor habe überdurchschnittlich von generell überzeugenden Halbjahresergebnissen sowie einer positiven Grundstimmung für das zweite Halbjahr profitiert.

Belastet würden die Aussichten indes von allfälligen Lieferengpässen, Inflationsängsten und Cyberattacken. "Aber auch die teilweise hohen Börsenbewertungen, beziehungsweise die jüngst erfolgten hohen Gewinnmitnahmen drücken auf die Stimmung", ergänzt Künstle.

Insgesamt seien die Reputationsgewinne im dritten Quartal 2021 fast ausschliesslich auf funktionale Aspekte wie die finanzielle Leistungsfähigkeit oder strategische Weichenstellungen zurückzuführen. Die Sozialreputation der Schweizer Wirtschaft habe sich derweil im Vergleich zum Vorquartal nur geringfügig verbessert (+0,7).

Commslab analysiert in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich die Berichterstattung über Schweizer Unternehmen in den hiesigen Leitmedien. Der aus 157 Unternehmen der Privatwirtschaft und staatsnahen Betrieben gebildete SERX soll dabei aufzeigen, wie sich die öffentliche Wahrnehmung der Schweizer Wirtschaft und ihrer zentralen Sektoren entwickelt. Erstmalls erstellt wurde der Index Anfang 2008 mit Basisindexwert von 100.

sta/jl

(AWP)