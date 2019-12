Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an ihrer expansiven Geldpolitik unverändert fest. Sie belässt den Leitzins entsprechend bei minus 0,75 Prozent und will weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren. Der Franken sei weiterhin "hoch bewertet", teilte die SNB am Donnerstag mit.