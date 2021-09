SNB hat im zweiten Quartal stärker am Devisenmarkt interveniert

Im ersten Quartal hatte die SNB nur 296 Millionen Franken für Interventionen verwendet, im vierten Quartal 2020 waren es dagegen noch 8,7 Milliarden gewesen. Und im Gesamtjahr 2020 hatte sie im Umfeld der Corona-Pandemie sogar so stark wie noch nie seit Aufhebung des Euro-Mindestkurses interveniert und Fremdwährungen für fast 110 Milliarden Franken gekauft.

Vor einer Woche haben die SNB-Vertreter an ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung erneut ihre Absicht bekräftigt, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt zu intervenieren. Die Nationalbank sieht den Franken nach wie vor als "hoch bewertet" an.

rw/ys

(AWP)