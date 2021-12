SNB und Banque de France vermelden erfolgreichen Test mit Digitalwährungen

Der Austausch der tokenisierten Vermögenswerte und der Fremdwährungen sei sicher und effizient abgewickelt worden, teilte die ebenfalls am Experiment beteiligte Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Mittwoch mit. Die Versuche seien in einer realitätsnahen Umgebung durchgeführt worden und hätten die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Konkret ging es um den Verkauf und Transfer eines Geldmarktpapiers im Wert von 200'000 Euro zwischen den Grossbanken Natixis, UBS und Credit Suisse.

CBDC kann Rolle spielen

Das Projekt Jura habe bestätigt, dass digitales Zentralbankgeld für Finanzintermediäre ("wholesale CBDC") eine wichtige Rolle als sicheres und neutrales Abwicklungsinstrument für internationale Finanztransaktionen spielen könne, hält die BIZ fest.

Dabei sei ein neuer Ansatz zur Ausgabe einer solchen wholesale CBDC auf der DLT-Plattform einer Drittpartei getestet worden. Auf der Blockchain respektive Distributed Ledger-Technologie beruhen auch Kryptowährungen wie der Bitcoin.

Keine Indikation für Pläne

Trotz des gelungenen Experimentes sollten die Tests nicht als Indikation dafür dienen, dass die SNB oder die BdF eine solche Digitalwährung ausgeben wollen, betonten die beteiligten Zentralbanken erneut. "Die SNB hat derzeit keine Plane zur Ausgabe einer CBDC", sagte auch SNB-Direktorin Andréa Maechler an einer online übertragenen Medienorientierung.

Bei den Tests der SNB gehe es zudem um ein "wholesale"-CBDC, nicht aber um eine breit verfügbare "Retail-CBDC", betonte sie auf eine entsprechende Frage. "Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keinerlei klaren Vorteile für die Ausgabe einer Retail-CBDC - eine solche würde im Gegenteil neue Risiken etwa für die Finanzstabilität bringen.

Die Nationalbank hatte im vergangenen Jahr im Rahmen des "Projekts Helvetia" gemeinsam mit dem Finanzdienstleister SIX den Einsatz von zwei Varianten einer "wholesale CBDC" auf der Digitalbörse SDX getestet. Weitere Ergebnisse des Experimentes dürften in den kommenden Wochen mitgeteilt werden.

tp/uh

(AWP)