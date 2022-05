SNB-Zurbrügg: Inflation sollte wieder nachlassen und Zinsen dürften tief bleiben

Auch in der Schweiz hat Inflation zuletzt spürbar zugenommen. Doch in den kommenden Jahren dürften die Energiepreise nicht mehr mit der gleichen Dynamik steigen, so dass die Inflation mittelfristig wieder nachlassen sollte. Dies sagte Fritz Zurbrügg, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), am Dienstag am "Börsentalk Flagship Event" der Schweizer Börse SIX.