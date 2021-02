Sondereffekte sorgen für starken Anstieg der Inflation in der Eurozone

(Ausführliche Fassung) - In der Eurozone hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich verstärkt. Die Jahresinflationsrate stieg im Januar auf 0,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die Rate noch deutlich tiefer bei minus 0,3 Prozent gelegen. Ökonomen erklärten den starken Anstieg der Teuerung mit Sondereffekten.