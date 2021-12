Spanien: Inflation steigt auf 5,5 Prozent

Die Inflation in Spanien hat im November von hohem Niveau aus weiter angezogen. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer zweiten Schätzung mit. Vorläufige Zahlen wurden leicht nach unten korrigiert. Im Vormonat hatte die Rate 5,4 Prozent betragen. Deutlich teurer als vor einem Jahr war erneut Energie. Auch die Preise für Lebensmittel zogen weiter an, ebenso für Dienstleistungen im Hotel- und Gastgewerbe./bgf/eas