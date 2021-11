Die Inflation in Spanien hat deutlich angezogen. Im Oktober erhöhten sich die Verbraucherpreise sowohl nach europäischer (HVPI) als auch nationaler Berechnungsmethode um 5,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Resultate der ersten Erhebung wurden leicht um 0,1 Punkte nach unten korrigiert.