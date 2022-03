Spanien sagt Transporteuren 500 Millionen wegen hoher Spritpreise zu

Spanien hat dem Transportgewerbe Beihilfen in Höhe von 500 Millionen Euro zur Senkung der Dieselpreise zugesagt. Um wie viel sich der derzeitige Preis von etwas über 1,80 Euro je Liter durch die Zahlungen verbillige, werde am Dienstag kommender Woche festgelegt, teilte Transportministerin Raquel Sánchez mit. Eine von der Branche ebenfalls geforderte Senkung der Mehrwertsteuer lehnte die Regierung bei einem Treffen mit Vertretern des Dachverbandes der spanischen Lastwagenspediteure CNCT und der Regionen ab. Der CNCT hatte die Regierung ein Ultimatum gesetzt. Wenn es am Montag keine Hilfszusage gebe, werde sich der Verband den vergangene Woche begonnenen Protesten kleinerer Fuhrunternehmen anschliessen.