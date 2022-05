Spanien: Verbraucherpreise ziehen wieder stärker an

Der bereits starke Preisauftrieb in Spanien hat sich etwas beschleunigt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 8,3 Prozent nach 9,8 Prozent im März betragen.