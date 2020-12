Die spanische Industrie setzt ihre Erholung vom Corona-Einbruch fort. Im Oktober stieg die Gesamtproduktion um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Es ist bereits der sechste Anstieg in Folge. Nach dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr war die Herstellung zunächst massiv gestiegen. Danach ging es moderat nach oben.