Spaniens Inflation so hoch wie zuletzt 2008

Der Preisauftrieb in Spanien nimmt von hohem Niveau aus weiter zu. Im September stiegen die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Herbst 2008. Im Vormonat hatte der Zuwachs 3,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet.