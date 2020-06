Spaniens Verbraucherpreise fallen deutlich

Die Verbraucherpreise in Spanien sind im Mai deutlich gefallen. Wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lag das nach europäischem Standard berechnete Preisniveau (HVPI) 0,9 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Eine erste Erhebung wurde bestätigt. Dagegen stieg der HVPI auf Monatssicht um 0,1 Prozent, wohingegen die Erstschätzung eine Stagnation ergeben hatte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der vorläufigen Daten gerechnet./bgf/jha