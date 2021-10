Steigende Preise und niedrigere Einkommen dämpfen deutsche Konsumentenstimmung

Konsumenten in Deutschland rechnen mit weiter steigenden Preisen und niedrigeren Einkommen in den kommenden drei Monaten. Dennoch ist ihre Kauflaune im Vergleich zum September etwas gestiegen, wie aus dem aktuellen Konsumbarometer des Einzelhandels hervorgeht, den der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag veröffentlicht hat. Der Verband befragt dafür monatlich rund 1600 Menschen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate unter anderem bei den Themen Preise, Einkommen, Anschaffungen und Sparen.