Stimmung unter Chinas Dienstleistern überraschend stark gestiegen

In China hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen in der Privatwirtschaft im Juli unerwartet stark aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager in dem Sektor stieg auf 54,9 Punkte, nach 50,3 Zählern im Juni, wie das Magazin am Mittwoch mitteilte. Analysten wurden von der Stärke der Stimmungsaufhellung überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen leichten Zuwachs auf 50,5 Punkte erwartet.