Struki-Branche setzt im zweiten Quartal 57 Milliarden Franken um

Mit Discount-Zertifikaten sind im zweiten Jahresviertel 11 Milliarden Franken umgesetzt worden, wie die am Donnerstag veröffentlichte Statistik der Swiss Structured Products Association (SSPA) zeigt. Auf den weiteren Plätzen folgen Kapitalschutz-Zertifikate mit Coupon (10 Mrd.) und Mini-Futures (7 Mrd).

Aktien blieben mit 47 Prozent Umsatzanteil die dominierende Anlageklasse, während Devisen, Anleihen und Rohstoffe 26 Prozent, 10 Prozent respektive 2 Prozent des Quartalsumsatzes generierten. In einer weiteren Klassierung stellten Renditeoptimierungsprodukte mit 42 Prozent den grössten Anteil am Gesamtumsatz dar, Hebelprodukte machten 26 Prozent aus.

In der von Boston Consulting erstellten Statistik werden börsenkotierte und nicht-börsenkotierte Produkte berücksichtigt, die in oder für die Schweiz kreiert und national sowie international abgesetzt werden. An der Erhebung nahmen die SSPA-Mitglieder BCV, Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, Raiffeisen Schweiz, Société Générale, UBS, Vontobel sowie die ZKB teil. Sie repräsentierten den Grossteil des Schweizer Marktes.

mk/tv

(AWP)