Swiss Re: Daten bieten der Versicherungsbranche grosse Chancen

Daten, künstliche Intelligenz oder Cloud-Lösungen: Was zunächst nach Silicon Valley tönt, nimmt vermehrt Einzug in die Versicherungswirtschaft. Die Digitalisierung biete für Versicherer grosse Chancen, doch müssten damit verbunden auch Herausforderungen gemeistert werden, hielten Swiss-Re-Experten am Dienstag an einem Medientreffen fest.