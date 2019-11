Die thailändische Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Wie die Zentralbank am Mittwoch in Bangkok mitteilte, sinkt ihr Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Damit wird ein Rekordtief erreicht, auf das der Zins zuletzt nach der weltweiten Finanzkrise reduziert worden war. Analysten hatten mehrheitlich mit dem Zinsschritt gerechnet. Es ist bereits der zweite in diesem Jahr.