Türkische Notenbank erhöht Leitzins stärker als erwartet

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins stärker als erwartet erhöht. Der Leitzins werde um 2,00 Prozentpunkte auf 17,00 Prozent angehoben, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten lediglich mit einer Anhebung auf 16,50 Prozent gerechnet. Die Notenbank will mit der Zinserhöhung die hohe Inflation und den Verfall der Währung bekämpfen.