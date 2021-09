Hotels und andere Beherbergungsbetriebe haben weiterhin mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Zwar stiegen im Juli die Übernachtungszahlen deutlich, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Mit 48,2 Millionen lagen sie auch 6,0 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahresmonat, aber gleichzeitig immer noch 18,0 Prozent unter dem Juli 2019. Selbst in einem ausgesprochenen Ferienmonat wurde also das Vorkrisen-Niveau nicht erreicht.