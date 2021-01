Umsätze im deutschen Einzelhandel legen überraschend weiter zu

Der deutsche Einzelhandel hat sich im November überraschend stark gezeigt. Die Umsätze lagen real (preisbereinigt) 1,9 Prozent höher als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren im Schnitt von einem Umsatzrückgang um 2,0 Prozent ausgegangen. Die November-Daten konnten damit an die Zuwächse im Oktober anknüpfen, als die Erlöse um 2,6 Prozent im Monatsvergleich gestiegen waren.