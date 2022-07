UN-Organisation: Hohe Lebensmittelpreise gefährden Versorgung

In vielen Ländern sind nach Einschätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) Menschen von Hunger bedroht, weil sie sich keine Lebensmittel mehr leisten können. Die grössten Probleme gebe es derzeit nicht bei der Verfügbarkeit, sondern beim Zugang zu Lebensmitteln, sagte der Deutschland-Direktor der UN-Organisation, Martin Frick, am Mittwoch im Deutschlandfunk. Besonders betroffen seien Länder im Nahen Osten sowie in Afrika im Norden und unterhalb der Sahara.