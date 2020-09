Unternehmen müssen laut Oxfam Geschäftsmodelle sozialer gestalten

Die globalisierungskritische Organisation Oxfam hat milliardenschwere Ausschüttungen von Grosskonzernen an ihre Aktionäre in der Corona-Krise scharf kritisiert und fordert von der Wirtschaft höhere Investitionen ins Allgemeinwohl. Unternehmen "müssen in den notwendigen sozial-ökologischen Wandel ihrer Geschäftsmodelle investieren und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten und innerhalb ihrer Lieferketten schaffen, bevor Geld in die Taschen der Eigentümer fliesst", sagte Oxfam-Referentin Barbara Sennholz-Weinhardt. Die Organisation veröffentlichte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht.