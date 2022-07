Unternehmensstimmung in Grossbritannien sinkt auf 17-Monatstief

Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat sich im Juli wieder verschlechtert. Nach einem moderten Anstieg im Vormonat fiel der entsprechende Indikator von S&P Global nun um 0,9 Punkte auf 52,8 Punkte, wie die Marktforscher am Freitag in London mitteilten. Die Unternehmensstimmung erreicht damit ein 17-Monatstief.