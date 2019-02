US-Einzelhandelsumsätze fallen so stark wie seit neun Jahren nicht mehr

(Ausführliche Fassung) - Schwache Daten aus dem Einzelhandel haben Konjunktursorgen in den USA geschürt. Die Umsätze der Branche sind im Dezember überraschend und deutlich gefallen. Die Erlöse seien um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang seit neun Jahren. Volkswirte hatten hingegen im Mittel einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet.